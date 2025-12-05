  1. В мире

В Германии меняют систему призыва: медосмотр станет обязательным для 18-летних

20:08, 5 декабря 2025
Новый закон возвращает медкомиссии и создает основу для возможного возвращения обязательной службы в случае нехватки добровольцев.
В Германии меняют систему призыва: медосмотр станет обязательным для 18-летних
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Немецкий Бундестаг поддержал масштабную реформу системы призыва, вернув обязательное прохождение медицинской комиссии для всех 18-летних юношей. Об этом сообщает Spiegel.

323 депутата высказались «за», 272 — «против», а 1 воздержался.

Что предусматривает реформа

Медосмотр для 18-летних станет обязательным.

Служба в армии пока что добровольная.

Планируется расширение военного персонала, преимущественно за счет добровольцев.

Если добровольцев будет недостаточно, правительство допускает возможность возвращения обязательной службы, но только после принятия дополнительного законодательства.

Остается открытым, кого именно и по какому принципу могут обязать служить, если введут полноценный призыв.

Закон еще должен пройти одобрение в Бундесрате. Если его поддержат, реформа вступит в силу в январе 2026 года.

Предыдущую систему призыва Германия заморозила в 2011 году, однако на фоне изменений в сфере безопасности страна вновь пересматривает подход к комплектованию армии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия военные призыв медосмотр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Усыновление через границы: как судебное решение в Польше обрело силу в Украине

Украинский суд признал постановление польского суда, закрепив правовой статус малолетнего ребенка.

В Украине урегулируют порядок выплаты вознаграждения разоблачителям коррупции: что предлагает законопроект 14274

В Раде предлагают обновить правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции.

В Верховном Суде проходит круглый стол «Взаимодействие судебной власти и СМИ» – текстовая трансляция

Судьи, СМИ и юристы обсуждают подходы к освещению состояния осуществления правосудия.

Как подать исковое заявление в Украине: простые шаги для защиты своих прав

Граждане имеют право самостоятельно обращаться в суд без обязательного участия юриста или адвоката.

Рада включила в повестку дня скандальный законопроект об охоте: в перечень охотничьих животных добавляют барсука

Резонансный законопроект об охоте возвращается: барсуки, тепловизоры и специальная конфискация

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]