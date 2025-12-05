В Германии меняют систему призыва: медосмотр станет обязательным для 18-летних

Новый закон возвращает медкомиссии и создает основу для возможного возвращения обязательной службы в случае нехватки добровольцев.

Немецкий Бундестаг поддержал масштабную реформу системы призыва, вернув обязательное прохождение медицинской комиссии для всех 18-летних юношей. Об этом сообщает Spiegel.

323 депутата высказались «за», 272 — «против», а 1 воздержался.

Что предусматривает реформа

Медосмотр для 18-летних станет обязательным.

Служба в армии пока что добровольная.

Планируется расширение военного персонала, преимущественно за счет добровольцев.

Если добровольцев будет недостаточно, правительство допускает возможность возвращения обязательной службы, но только после принятия дополнительного законодательства.

Остается открытым, кого именно и по какому принципу могут обязать служить, если введут полноценный призыв.

Закон еще должен пройти одобрение в Бундесрате. Если его поддержат, реформа вступит в силу в январе 2026 года.

Предыдущую систему призыва Германия заморозила в 2011 году, однако на фоне изменений в сфере безопасности страна вновь пересматривает подход к комплектованию армии.

