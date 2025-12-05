Скаргу подав конкурент: АМКУ оштрафував виробника слабоалкогольних напоїв на 21,5 млн грн

Комітет розпочав справу за заявою ТОВ, яке поскаржилося на дії конкурента.

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «ОПТ-СИСТЕМС» на 21,5 млн грн за неправомірне використання оформлення упаковок слабоалкогольних напоїв, яке було визнано порушенням статті 4 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції». Відповідне рішення Комітет ухвалив 4 грудня 2025 року.

У чому полягало порушення

З’ясовано, що компанія незаконно використовувала дизайн бляшанок місткістю 0,5 л для напоїв під маркою «KHORTYTSA» («BORA BORA», «SEX ON THE BEACH», «COSMOPOLITAN»), схожих на оформлення упаковок напоїв під позначенням «SHAKE», виробництва ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ УКРАЇНА» («Шейк коктейль «BORA BORA», «Шейк коктейль «SEXX ON THE BEACH», «Шейк коктейль «DAIQUIRI»).

Дизайн упаковок, який використовував відповідач, заявник почав застосовувати раніше, і жодних дозволів на його використання не надавав.

Висновки АМКУ

Під час розгляду справи Комітет встановив:

оформлення упаковок «ОПТ-СИСТЕМС» могло вводити споживачів до змішування продукції двох компаній;

компанія могла отримати неправомірні конкурентні переваги, використовуючи ділову репутацію «НОВІ ПРОДУКТИ УКРАЇНА».

Опитування, проведене АМКУ, підтвердило, що споживачі справді могли сплутати продукцію.

Рішення

Антимонопольний комітет України ухвалив рішення, яким визнав дії ТОВ «ОПТ-СИСТЕМС» порушенням статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та оштрафував його у розмірі 21 519 000 грн і зобов’язав відповідача припинити зазначене порушення.

