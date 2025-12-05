  1. В Украине

Жалобу подал конкурент: АМКУ оштрафовал производителя слабоалкогольных напитков на 21,5 млн грн

21:02, 5 декабря 2025
Комитет возбудил дело по заявлению ООО, которое пожаловалось на действия конкурента.
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «ОПТ-СИСТЕМС» на 21,5 млн грн за неправомерное использование оформления упаковок слабоалкогольных напитков, что было признано нарушением статьи 4 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции». Соответствующее решение Комитет принял 4 декабря 2025 года.

В чем заключалось нарушение

Установлено, что компания незаконно использовала дизайн жестяных банок объемом 0,5 л для напитков под маркой «KHORTYTSA» («BORA BORA», «SEX ON THE BEACH», «COSMOPOLITAN»), схожий на оформление упаковок напитков под обозначением «SHAKE», производства ООО «НОВЫЕ ПРОДУКТЫ УКРАИНА» («Шейк коктейль «BORA BORA», «Шейк коктейль «SEXX ON THE BEACH», «Шейк коктейль «DAIQUIRI»).

Дизайн упаковок, использованный ответчиком, заявитель начал применять ранее и никаких разрешений на его использование не предоставлял.

Выводы АМКУ

В ходе рассмотрения дела Комитет установил:

  • оформление упаковок «ОПТ-СИСТЕМС» могло вводить потребителей в заблуждение и приводить к смешению продукции двух компаний;
  • компания могла получить неправомерные конкурентные преимущества, используя деловую репутацию «НОВЫЕ ПРОДУКТЫ УКРАИНА».

Опрос, проведенный АМКУ, подтвердил, что потребители действительно могли спутать продукцию.

Решение

Антимонопольный комитет Украины принял решение, которым признал действия ООО «ОПТ-СИСТЕМС» нарушением статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», оштрафовал предприятие на 21 519 000 грн и обязал прекратить указанное нарушение.

АМКУ

