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Відновити дисциплінарні повноваження ВРП поки що не вдається – що відомо

08:20, 11 липня 2023
У Верховній Раді підозрюють, що іноземні посольства та проекти допомоги блокують відновлення розгляду скарг на суддів.
Відновити дисциплінарні повноваження ВРП поки що не вдається – що відомо
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Відновлення дисциплінарних повноважень Вищої ради правосуддя схоже знову відкладається.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 6 липня 2023 року вчергове вирішив відкласти розгляд законопроекту № 9261, який мав розглядатися парламентом у другому читанні.

Нагадаємо, що 30 травня Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект № 9261. Законопроект передбачає, що з метою якнайшвидшого відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів до дня утворення у складі ВРП Служби дисциплінарних інспекторів повноваження дисциплінарних інспекторів здійснюють члени Вищої ради правосуддя. Паралельно з відновленням розгляду дисциплінарних скарг членами ВРП, згідно з законопроектом, має відбутись конкурс на 26 посад дисциплінарних інспекторів (включно з керівником), які у подальшому повинні готувати дисциплінарні справи до розгляду членами ВРП.

Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики 6 липня, голова Комітету Денис Маслов повідомив, що міжнародні проекти технічної допомоги, такі як USAID, Міжнародна організація з розвитку права (IDLO) та проект ЄС Pravo-Justice запропонували поки що не розглядати законопроект 9261 та провести додаткові консультації з приводу його положень.

Як зазначив Денис Маслов, вказана ініціатива представників проектів допомоги здивувала народних депутатів - членів Комітету, оскільки попередні консультації з проектами не викликали значних зауважень з їх сторони.

Фактично ж зміна позиції міжнародних партнерів України відбулася після гучного затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який був затриманий 15 травня при отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн.

Під час засідання Комітету, представники USAID та IDLO повторили свої тези про необхідність проведення додаткових консультацій щодо законопроекту 9261.

«Ми не ставимо під сумнів необхідність відновлення дисциплінарної функції ВРП, але для нас критично важливим є формування як можна швидше Служби дисциплінарних інспекторів. Є вимоги до дисциплінарних інспекторів, є умови їх праці, є процедура відбору дисциплінарних інспекторів. Ми могли прийти до спільної позиції, як запустити Службу, однак конструктивної дискусії не відбулося. Нам лише розповідали, що це неможливо», - розповів представник IDLO Віктор Килимар. При цьому представник IDLO додав, що фактично він повідомив позицію Посольства США в Україні, яке тісно співпрацює з IDLO.

Представника IDLO також підтримала радник з юридичних питань USAID Анна Сухова.

Таким чином, судячи з дискусій на Комітеті правової політики, міжнародні партнери України тепер вважають, що головне швидко та якісно сформувати Службу дисциплінарних інспекторів та приступити до розгляду дисциплінарних скарг на суддів без перехідних періодів.

Єдиним виключенням став виступ на Комітеті представника проекту ЄС Pravo-Justice Анни Адамської-Галант, яка повідомила, що законопроект 9261 Верховній Раді треба приймати в існуючому вигляді, оскільки в іншому випадку доведеться розробляти новий законопроект. Також, представник ЄС повідомила, що невідомо, що скаже у майбутньому з цього приводу Конституційний Суд України.

Зазначимо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у парламенті обговорюють варіанти конкурсного відбору дисциплінарних інспекторів навіть за допомогою Конкурсної комісії з добору членів ВККС або спеціальної конкурсної комісії у складі трьох міжнародних (іноземних) експертів та трьох членів Вищої ради правосуддя з правом вирішального голосу у міжнародних експертів.

Позиція IDLO та USAID викликала обурення у деяких народних депутатів з різних фракцій.

Так, депутат Павло Павліш («Слуга народу») повідомив, що якщо погодитися на пропозицію партнерів України, то відновлення дисциплінарної функції ВРП слід чекати ще довго.

«Фактично буде потрібно розробити новий законопроект – на це необхідно ще 2-3 місяці. Також, потрібно розробити методику проведення конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів, провести сам конкурс. В такому випадку Служба дисциплінарних інспекторів, вірогідно, з’явиться вже в наступному році. Тим часом, спливуть строки багатьох дисциплінарних скарг на суддів», - повідомив Павло Павліш.

Найбільш радикальну позицію зайняв народний депутат Сергій Власенко («Батьківщина»). 

«Судді зараз безкарні, це їх розбещує. З суддями, які відверто порушують закон, нічого не можливо зробити. А ці проекти допомоги отримують гроші, які їм треба відробляти. Вони просто не зацікавлені ні в чому», - повідомив народний депутат.

За те, щоб взяти позицію міжнародних проектів допомоги до відома і все ж розглянути на Комітеті законопроект 9261 з подальшим його розглядом у другому читанні, також висловились народні депутати Сергій Демченко, Роман Бабій («Слуга народу») та Олег Макаров («Голос»).

Втім, голова Комітету Денис Маслов висловився за те, щоб вже втретє перенести розгляд законопроекту на іншу дату.

«Є країни-партнери, які нас підтримують. Ми вибрали євроінтеграційний шлях. Відтак, нам потрібні  нормальні відносини з партнерами», - зазначив Денис Маслов.

У підсумку більшість народних депутатів – членів Комітету, висловилася за продовження консультацій з міжнародними проектами.

Також, голова Комітету повідомив, що 11 липня Комітет з питань правової політики спробує ще раз визначитись, що робити далі з законопроектом № 9261.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, які, на думку членів ВРП, виникають проблеми з формуванням Служби дисциплінарних інспекторів.

Автор: В’ячеслав Хрипун  

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