Команди України та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, — Зеленський

Володимир Зеленський обговорив із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом план дій для завершення війни.

Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Сторони обговорили можливі варіанти досягнення справедливого миру, послідовність подальших кроків, майбутні формати дипломатичного діалогу та нові імпульси для переговорного процесу.

За словами Президента, українська та американська команди спільно працюватимуть над пунктами плану, який має привести до завершення війни. Зеленський підкреслив готовність України до «конструктивної, чесної та оперативної роботи».

Окремо Глава держави поінформував американського міністра про ракетний удар по Тернополю. Зеленський зазначив, що російська ракета Х-101, якою атакували житлову багатоповерхівку, виготовлена у 2025 році та містить 175 іноземних компонентів, які продовжують надходити до РФ в обхід санкцій. Президент передав Дрісколлу матеріали з інформацією про компанії-виробники критичних деталей, країни походження та самі компоненти.

Зеленський також наголосив, що Україна цінує зусилля президента Дональда Трампа та його команди, спрямовані на відновлення безпеки в Європі.

«Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів. Працюємо, щоб усі три елементи були достатньо сильними», — зазначив Президент.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

