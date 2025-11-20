  1. В Україні

Команди України та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, — Зеленський

20:27, 20 листопада 2025
Володимир Зеленський обговорив із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом план дій для завершення війни.
Команди України та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Сторони обговорили можливі варіанти досягнення справедливого миру, послідовність подальших кроків, майбутні формати дипломатичного діалогу та нові імпульси для переговорного процесу.

За словами Президента, українська та американська команди спільно працюватимуть над пунктами плану, який має привести до завершення війни. Зеленський підкреслив готовність України до «конструктивної, чесної та оперативної роботи».

Окремо Глава держави поінформував американського міністра про ракетний удар по Тернополю. Зеленський зазначив, що російська ракета Х-101, якою атакували житлову багатоповерхівку, виготовлена у 2025 році та містить 175 іноземних компонентів, які продовжують надходити до РФ в обхід санкцій. Президент передав Дрісколлу матеріали з інформацією про компанії-виробники критичних деталей, країни походження та самі компоненти.

Зеленський також наголосив, що Україна цінує зусилля президента Дональда Трампа та його команди, спрямовані на відновлення безпеки в Європі.

«Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів. Працюємо, щоб усі три елементи були достатньо сильними», — зазначив Президент.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]