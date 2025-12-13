Київський вокзал засяє світлом у найдовшу ніч року
З 21 по 25 грудня 2025 року фасад Центрального залізничного вокзалу у Києві перетвориться на масштабне світлове полотно завдяки інтерактивній артінсталяції «Поділись світлом». Про це повідомили в Укрзалізниці.
Інсталяція працюватиме на автономному живленні та дозволить кожному відвідувачу через QR-код у онлайн-застосунку обрати колір свого «внутрішнього світла». За задумом авторів, вона символізує стійкість та взаємопідтримку українців навіть у темні часи війни.
Вибір вокзалу для проєкту не випадковий: під час повномасштабного вторгнення він став опорою для сотень тисяч людей, місцем від’їздів, повернень та сильних емоцій. Тепер його фасад стане полем для творчого світлового вираження.
Автор інсталяції — український митець і світловий дизайнер, засновник Expolight, Микола Каблука. Проєкт реалізується лабораторією сучасного світлового мистецтва Expolight Arts спільно з Укрзалізницею.
Фото: Микола Каблука
