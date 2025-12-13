  1. В Україні

Київський вокзал засяє світлом у найдовшу ніч року

22:30, 13 грудня 2025
Світлова інсталяція «Поділись світлом» на Центральному вокзалі Києва буде з 21 по 25 грудня.
Фото: Микола Каблука
З 21 по 25 грудня 2025 року фасад Центрального залізничного вокзалу у Києві перетвориться на масштабне світлове полотно завдяки інтерактивній артінсталяції «Поділись світлом». Про це повідомили в Укрзалізниці.

Інсталяція працюватиме на автономному живленні та дозволить кожному відвідувачу через QR-код у онлайн-застосунку обрати колір свого «внутрішнього світла». За задумом авторів, вона символізує стійкість та взаємопідтримку українців навіть у темні часи війни.

Вибір вокзалу для проєкту не випадковий: під час повномасштабного вторгнення він став опорою для сотень тисяч людей, місцем від’їздів, повернень та сильних емоцій. Тепер його фасад стане полем для творчого світлового вираження.

Автор інсталяції — український митець і світловий дизайнер, засновник Expolight, Микола Каблука. Проєкт реалізується лабораторією сучасного світлового мистецтва Expolight Arts спільно з Укрзалізницею.

Фото: Микола Каблука

Укрзалізниця

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

