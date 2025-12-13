Киевский вокзал засияет светом в самую длинную ночь года

Световая инсталляция «Поделись светом» на Центральном вокзале Киева будет с 21 по 25 декабря.

Фото: Николай Каблука

С 21 по 25 декабря 2025 года фасад Центрального железнодорожного вокзала в Киеве превратится в масштабное световое полотно благодаря интерактивной арт-инсталляции «Поделись светом». Об этом сообщили в Укрзализныце.

Инсталляция будет работать на автономном питании и позволит каждому посетителю через QR-код в онлайн-приложении выбрать цвет своего «внутреннего света». По замыслу авторов, она символизирует стойкость и взаимоподдержку украинцев даже в темные времена войны.

Выбор вокзала для проекта не случаен: во время полномасштабного вторжения он стал опорой для сотен тысяч людей, местом отъездов, возвращений и сильных эмоций. Теперь его фасад станет полем для творческого светового выражения.

Автор инсталляции — украинский художник и световой дизайнер, основатель Expolight, Николай Каблука. Проект реализуется лабораторией современного светового искусства Expolight Arts совместно с Укрзализныцей.

Фото: Николай Каблука

