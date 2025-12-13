  1. В Україні

Де можна вклеїти фотографію у паспорт, якщо особа зареєстрована на окупованій території — роз’яснення

20:47, 13 грудня 2025
Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України здійснюється безкоштовно, а його термін дії не обмежується.
Особа, місце проживання якої зареєстровано на тимчасово окупованій території України, подає заяву та документи до будь-якого, найближчого чи зручного для неї, територіального підрозділу ДМС або до відповідного центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомила Міграційна служба Дніпропетровської області.

«Внутрішньо переміщена особа подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Бездомна особа подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання», - заявили у відомстві.

У разі, коли особа не має місця проживання, за адресою якої вона може бути зареєстрована, та з певних причин не може або не бажає отримувати статус бездомної особи, або знята з реєстрації місця проживання для вклеювання фотокартки по досягненню 25 чи 45-річного віку, то треба звернутися до територіального підрозділу ДМС України або центру надання адміністративних послуг за останнім зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання.

Також там додали, що заява на отримання цієї послуги подається громадянином України особисто та записуватися до електронної черги не потрібно.

