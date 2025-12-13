Где можно вклеить фотографию в паспорт, если лицо зарегистрировано на оккупированной территории — разъяснение

Вклеивание фотокарток в паспорт гражданина Украины осуществляется бесплатно, а срок его действия не ограничен.

Лицо, место проживания которого зарегистрировано на временно оккупированной территории Украины, подает заявление и документы в любое — ближайшее или удобное для него — территориальное подразделение ГМС либо в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Об этом сообщила Миграционная служба Днепропетровской области.

«Внутренне перемещенное лицо подает заявление и документы в территориальное подразделение ГМС по месту проживания, что подтверждается справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Бездомное лицо подает заявление и документы в территориальное подразделение ГМС по месту будущей регистрации его места проживания», — заявили в ведомстве.

В случае, если лицо не имеет места проживания, по адресу которого оно может быть зарегистрировано, и по определенным причинам не может или не желает получать статус бездомного лица, либо снято с регистрации места проживания для вклеивания фотокартки по достижении 25- или 45-летнего возраста, необходимо обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины или центр предоставления административных услуг по последнему зарегистрированному месту проживания либо по фактическому месту проживания.

Также там добавили, что заявление на получение данной услуги подается гражданином Украины лично, и записываться в электронную очередь не требуется.

