В Арцизі на Одещині світла може не бути мінімум тиждень – мер
Через російську нічну атаку в місті Арциз Одеської області електроенергії може не бути протягом тижня. Про це повідомив мер Сергій Парпуланський в Facebook.
«Бачу деякі комментарі стосовно очікувань на швидке підключення світла. Тому хочу внести деякі роз'яснення. У місті Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто», - заявив він.
Також Парпуланськи1 додав, що дещо кращою ситуація може бути для сіл та військового містечка. Однак наразі прогноз теж незадовільний.
«Щодо водопостачання - будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше», - додав мер.
