В Арцизі на Одещині світла може не бути мінімум тиждень – мер

20:44, 13 грудня 2025
Мер міста Арциз заявив, що очікувати підключення електроенергії «в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто».
В Арцизі на Одещині світла може не бути мінімум тиждень – мер
Фото: suspilne.media
Через російську нічну атаку в місті Арциз Одеської області електроенергії може не бути протягом тижня. Про це повідомив мер Сергій Парпуланський в Facebook.

«Бачу деякі комментарі стосовно очікувань на швидке підключення світла. Тому хочу внести деякі роз'яснення. У місті Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто», - заявив він.

 Також Парпуланськи1 додав, що дещо кращою ситуація може бути для сіл та військового містечка. Однак наразі прогноз теж незадовільний.

«Щодо водопостачання - будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше», - додав мер.

електроенергія відключення світла графіки відключень світла

