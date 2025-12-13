В Арцизе в Одесской области света может не быть минимум неделю — мэр

Мэр города Арциз заявил, что ожидать подключения электроэнергии «в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит».

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за российской ночной атаки в городе Арциз Одесской области электроэнергии может не быть в течение недели. Об этом сообщил мэр Сергей Парпуланский в Facebook.

«Вижу некоторые комментарии относительно ожиданий быстрого подключения света. Поэтому хочу внести некоторые разъяснения. В городе Арциз, по данным энергетиков, ожидать подключения в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит», — заявил он.

Также Парпуланский добавил, что несколько лучшей ситуация может быть для сел и военного городка. Однако на данный момент прогноз также неудовлетворительный.

«Что касается водоснабжения — будем подавать по графику, который мы опубликовали ранее», — добавил мэр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.