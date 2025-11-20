Команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны, — Зеленский

Владимир Зеленский обсудил с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом план действий для завершения войны.

Президент Владимир Зеленский сообщил об итогах встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Стороны обсудили возможные варианты достижения справедливого мира, последовательность дальнейших шагов, будущие форматы дипломатического диалога и новые импульсы для переговорного процесса.

По словам Президента, украинская и американская команды совместно будут работать над пунктами плана, который должен привести к завершению войны. Зеленский подчеркнул готовность Украины к «конструктивной, честной и оперативной работе».

Отдельно Глава государства проинформировал американского министра о ракетном ударе по Тернополю. Зеленский отметил, что российская ракета Х-101, которой атаковали жилую многоэтажку, изготовлена в 2025 году и содержит 175 иностранных компонентов, которые продолжают поступать в РФ в обход санкций. Президент передал Дрисколлу материалы с информацией о компаниях-производителях критических деталей, странах происхождения и самих этих компонентов.

Зеленский также подчеркнул, что Украина ценит усилия президента Дональда Трампа и его команды, направленные на восстановление безопасности в Европе.

«Украина защищает жизнь и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству внутри государства и помощи партнеров. Работаем, чтобы все три элемента были достаточно сильными», — отметил Президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

