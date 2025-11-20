  1. В Украине

Команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны, — Зеленский

20:27, 20 ноября 2025
Владимир Зеленский обсудил с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом план действий для завершения войны.
Команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны, — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил об итогах встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Стороны обсудили возможные варианты достижения справедливого мира, последовательность дальнейших шагов, будущие форматы дипломатического диалога и новые импульсы для переговорного процесса.

По словам Президента, украинская и американская команды совместно будут работать над пунктами плана, который должен привести к завершению войны. Зеленский подчеркнул готовность Украины к «конструктивной, честной и оперативной работе».

Отдельно Глава государства проинформировал американского министра о ракетном ударе по Тернополю. Зеленский отметил, что российская ракета Х-101, которой атаковали жилую многоэтажку, изготовлена в 2025 году и содержит 175 иностранных компонентов, которые продолжают поступать в РФ в обход санкций. Президент передал Дрисколлу материалы с информацией о компаниях-производителях критических деталей, странах происхождения и самих этих компонентов.

Зеленский также подчеркнул, что Украина ценит усилия президента Дональда Трампа и его команды, направленные на восстановление безопасности в Европе.

«Украина защищает жизнь и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству внутри государства и помощи партнеров. Работаем, чтобы все три элемента были достаточно сильными», — отметил Президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]