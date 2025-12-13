У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який кидав цеглу у військових ТЦК та погрожував їм ножем

Внаслідок удару цеглиною один із військовослужбовців зазнав легкого тілесного ушкодження.

Салтівський районний суд міста Харкова оголосив вирок чоловіку, який кидав цеглу у військових ТЦК, погрожував їм ножем і нецензурно лаявся. Мова йде про справу від 17 листопада 2025 року № 643/11282/24 (провадження № 1-кп/643/403/25).

Обставини справи

У матеріалах суду сказано, що інцидент стався 5 квітня 2024 року. Троє військовослужбовців ТЦК підійшли до чоловіка, щоб запитати про військово облікові дані. Реакція була агресивною: він почав нецензурно висловлюватися, дістав ніж і кинув у їхній бік кілька циглин. Одна з них влучила в обличчя солдата, спричинивши садно.

Зазначається, що свідком ситуації став правоохоронець, якому згодом обвинувачений також погрожував, тримаючи ніж у руках. Зупинити чоловіка вдалося лише після прибуття додаткового наряду поліції та військових.

У суді чоловік не визнав свою провину. Він розповів, що 5 квітня 2024 року йшов на роботу через ринок «Океан» і побачив біля входу двох чоловіків, один із яких був у камуфляжі.

Зі слів обвинуваченого, чоловік у військовій формі привітався з ним і запитав, чи можна його на хвилинку. Обвинувачений відповів відмовою.

Про те, що це працівник ТЦК він (обвинувачений, — ред.) не подумав, оскільки на ринку багато «наливайок» та, можливо, ці люди саме звідти. Продовжуючи рух далі, та опинившись попереду цих чоловіків, позаду себе він почув на свою адресу у грубій формі твердження, що його дії розцінили як неповагу. Потім хтось взяв його за руку та він, повернувшись через ліве плече, побачив чоловіка у камуфляжі, після чого він одразу дістав ніж, оскільки порушувався його особистий простір. Стоячи навпроти чоловіка у камуфляжі з піднятим у гору та у розкладеному вигляді ножем, лезо якого було доверху, запитав «Чьо тє надо?». У цей час позаду нього він почув слово «мужик» і, повернувшись на звук, йому залили очі сльозогінним газом.

Після цього обвинувачений сховав ніж і кинув цеглину в бік чоловіка, який залив йому очі газом, але не влучив.

«Пробігши декілька метрів він побачив цього чоловіка біля зупинки з пістолетом у руках та йому одразу спало на думку, що це можливо співробітник СБУ та кинув камінь йому у ноги, без мети завдати шкоди. Також він побачив на зупинці двох чоловіків у військовій формі. Після того як він кинув камінь у сторону, на його думку, працівника СБУ, інші чоловіки у військовій формі його затримали», - йдеться у справі.

Під час затримання обвинувачений називав військових «упирями», пояснюючи це тим, що «був громадянином радянського союзу та проживав біля Москви і нічого поганого не може сказати про Москву».

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України та призначити покарання:

за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 5 років;

за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 1 рік.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно призначив покарання, у виді позбавлення волі строком на 5 років.

Крім того, суд, на підставі ст. 75 КК України звільнив чоловіка від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та встановив іспитовий строк 2 роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

