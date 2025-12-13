  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який кидав цеглу у військових ТЦК та погрожував їм ножем

20:29, 13 грудня 2025
Внаслідок удару цеглиною один із військовослужбовців зазнав легкого тілесного ушкодження.
У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який кидав цеглу у військових ТЦК та погрожував їм ножем
Фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Салтівський районний суд міста Харкова оголосив вирок чоловіку, який кидав цеглу у військових ТЦК, погрожував їм ножем і нецензурно лаявся. Мова йде про справу від 17 листопада 2025 року № 643/11282/24 (провадження № 1-кп/643/403/25).

Обставини справи

 У матеріалах суду сказано, що інцидент стався 5 квітня 2024 року. Троє військовослужбовців ТЦК підійшли до чоловіка, щоб запитати про військово облікові дані. Реакція була агресивною: він почав нецензурно висловлюватися, дістав ніж і кинув у їхній бік кілька циглин. Одна з них влучила в обличчя солдата, спричинивши садно.

Зазначається, що свідком ситуації став правоохоронець, якому згодом обвинувачений також погрожував, тримаючи ніж у руках. Зупинити чоловіка вдалося лише після прибуття додаткового наряду поліції та військових.

У суді чоловік не визнав свою провину. Він розповів, що 5 квітня 2024 року йшов на роботу через ринок «Океан» і побачив біля входу двох чоловіків, один із яких був у камуфляжі.

Зі слів обвинуваченого, чоловік у військовій формі привітався з ним і запитав, чи можна його на хвилинку. Обвинувачений відповів відмовою.

Про те, що це працівник ТЦК він (обвинувачений, — ред.) не подумав, оскільки на ринку багато «наливайок» та, можливо, ці люди саме звідти. Продовжуючи рух далі, та опинившись попереду цих чоловіків, позаду себе він почув на свою адресу у грубій формі твердження, що його дії розцінили як неповагу. Потім хтось взяв його за руку та він, повернувшись через ліве плече, побачив чоловіка у камуфляжі, після чого він одразу дістав ніж, оскільки порушувався його особистий простір. Стоячи навпроти чоловіка у камуфляжі з піднятим у гору та у розкладеному вигляді ножем, лезо якого було доверху, запитав «Чьо тє надо?». У цей час позаду нього він почув слово «мужик» і, повернувшись на звук, йому залили очі сльозогінним газом.

Після цього обвинувачений сховав ніж і кинув цеглину в бік чоловіка, який залив йому очі газом, але не влучив.

«Пробігши декілька метрів він побачив цього чоловіка біля зупинки з пістолетом у руках та йому одразу спало на думку, що це можливо співробітник СБУ та кинув камінь йому у ноги, без мети завдати шкоди. Також він побачив на зупинці двох чоловіків у військовій формі. Після того як він кинув камінь у сторону, на його думку, працівника СБУ, інші чоловіки у військовій формі його затримали», - йдеться у справі.

 Під час затримання обвинувачений називав військових «упирями», пояснюючи це тим, що «був громадянином радянського союзу та проживав біля Москви і нічого поганого не може сказати про Москву».

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України та призначити покарання:

за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 5 років;

за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 1 рік.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно призначив покарання, у виді позбавлення волі строком на 5 років.

Крім того, суд, на підставі ст. 75 КК України звільнив чоловіка від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та встановив іспитовий строк 2 роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]