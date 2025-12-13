В Харькове суд вынес приговор мужчине, который бросал кирпичи в военных ТЦК и угрожал им ножом

В результате удара кирпичом один из военнослужащих получил легкое телесное повреждение.

Салтовский районный суд города Харькова огласил приговор мужчине, который бросал кирпичи в военных ТЦК, угрожал им ножом и нецензурно выражался. Речь идет о деле от 17 ноября 2025 года № 643/11282/24 (производство № 1-кп/643/403/25).

Обстоятельства дела

В материалах суда указано, что инцидент произошел 5 апреля 2024 года. Трое военнослужащих ТЦК подошли к мужчине, чтобы спросить о военно-учетных данных. Реакция была агрессивной: он начал нецензурно выражаться, достал нож и бросил в их сторону несколько кирпичей. Один из них попал в лицо солдата, причинив ссадину.

Отмечается, что свидетелем ситуации стал правоохранитель, которому впоследствии обвиняемый также угрожал, держа нож в руках. Остановить мужчину удалось лишь после прибытия дополнительного наряда полиции и военных.

В суде мужчина не признал свою вину. Он рассказал, что 5 апреля 2024 года шел на работу через рынок «Океан» и увидел возле входа двух мужчин, один из которых был в камуфляже.

По словам обвиняемого, мужчина в военной форме поздоровался с ним и спросил, можно ли его на минутку. Обвиняемый ответил отказом.

О том, что это работник ТЦК, он (обвиняемый, — ред.) не подумал, поскольку на рынке много «наливаек» и, возможно, эти люди были именно оттуда. Продолжая движение дальше и оказавшись впереди этих мужчин, позади себя он услышал в грубой форме утверждение, что его действия расценили как неуважение. Затем кто-то взял его за руку, и он, повернувшись через левое плечо, увидел мужчину в камуфляже, после чего сразу достал нож, поскольку нарушалось его личное пространство. Стоя напротив мужчины в камуфляже с поднятым вверх и в разложенном виде ножом, лезвие которого было направлено вверх, он спросил: «Чьо тє надо?». В это время позади себя он услышал слово «мужик» и, повернувшись на звук, ему залили глаза слезоточивым газом.

После этого обвиняемый спрятал нож и бросил кирпич в сторону мужчины, который залил ему глаза газом, но не попал.

«Пробежав несколько метров, он увидел этого мужчину возле остановки с пистолетом в руках, и ему сразу пришла мысль, что это, возможно, сотрудник СБУ, и он бросил камень ему под ноги, без цели причинить вред. Также он увидел на остановке двух мужчин в военной форме. После того как он бросил камень в сторону, по его мнению, работника СБУ, другие мужчины в военной форме его задержали», — говорится в деле.

Во время задержания обвиняемый называл военных «упырями», объясняя это тем, что «был гражданином Советского Союза и проживал возле Москвы и ничего плохого не может сказать о Москве».

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание:

по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — в виде лишения свободы сроком на 5 лет;

по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — в виде лишения свободы сроком на 1 год.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 70 Уголовного кодекса Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Кроме того, суд на основании ст. 75 УК Украины освободил мужчину от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием и установил испытательный срок 2 года, если он в течение установленного испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязанности.

