НБУ ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену морському дрону Magura

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету під назвою «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат «Magura»» номіналом 5 гривень. Про це повідомили в НБУ.

У Нацбанку зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Україна неодноразово демонструвала здатність ефективно знищувати противника, який переважає за військовими ресурсами. Значну роль у цьому відіграють сучасні розробки українських зброярів, що дозволяють реалізовувати складні військові операції.

Саме одній із таких інноваційних розробок і присвячена нова пам’ятна монета. За допомогою безпілотних надводних апаратів Magura українські військові знищили низку російських кораблів, а також уперше в історії уразили з морської безпілотної платформи повітряні цілі — гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30.

У НБУ наголошують, що монета покликана увічнити інженерну майстерність українських розробників озброєння та бойову звитягу воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів зброї в цій війні.

На реверсі монети зображено стилізований надводний безпілотник Magura, що рухається морськими хвилями. У верхній частині розміщено сцену ураження ворожого винищувача Су-30, яка символізує ефективну протидію противнику на морі та в повітрі. Також на реверсі присутня емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначено, що надводні безпілотники Magura застосовував спецпідрозділ ГУР МОУ “Groop 13” під час бойових операцій.

Аверс монети виконаний на матовому тлі та містить стилізоване зображення Магури — праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, покровительки війська, на честь якої й отримав назву безпілотний катер.

Тираж монети становить до 75 тисяч штук у сувенірному пакованні. Авторами художнього оформлення є Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук, скульптор — Володимир Дем’яненко.

Пам’ятну монету «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат «Magura»» введено в обіг 12 грудня 2025 року. Її продаж в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ стартує 16 грудня 2025 року. Також монету можна буде придбати у банків-дистриб’юторів, перелік яких оприлюднений на сайті Національного банку України.

