НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную морскому дрону Magura

Фото: НБУ

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету под названием «Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат «Magura»» номиналом 5 гривен. Об этом сообщили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что с начала полномасштабного вторжения Украина неоднократно демонстрировала способность эффективно уничтожать противника, превосходящего по военным ресурсам. Значительную роль в этом играют современные разработки украинских оружейников, позволяющие реализовывать сложные военные операции.

Именно одной из таких инновационных разработок и посвящена новая памятная монета. С помощью беспилотных надводных аппаратов Magura украинские военные уничтожили ряд российских кораблей, а также впервые в истории поразили с морской беспилотной платформы воздушные цели — вертолеты Ми-8 и истребители Су-30.

В НБУ отмечают, что монета призвана увековечить инженерное мастерство украинских разработчиков вооружения и боевые подвиги воинов, которые превратили морские дроны в один из самых эффективных видов оружия в этой войне.

На реверсе монеты изображен стилизованный надводный беспилотник Magura, движущийся по морским волнам. В верхней части размещена сцена поражения вражеского истребителя Су-30, символизирующая эффективное противодействие противнику на море и в воздухе. Также на реверсе присутствует эмблема Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Отмечено, что надводные беспилотники Magura применял спецподразделение ГУР МОУ «Groop 13» во время боевых операций.

Аверс монеты выполнен на матовом фоне и содержит стилизованное изображение Магуры — праславянской богини войны, победы и вечной жизни, покровительницы войска, в честь которой и получил название беспилотный катер.

Тираж монеты составляет до 75 тысяч штук в сувенирной упаковке. Авторами художественного оформления являются Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук, скульптор — Владимир Демьяненко.

Памятная монета «Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат «Magura»» введена в обращение 12 декабря 2025 года. Ее продажа в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ стартует 16 декабря 2025 года. Также монету можно будет приобрести в банках-дистрибьюторах, перечень которых обнародован на сайте Национального банка Украины.

