Кабмін оновив підходи до реалізації реформи місцевого самоврядування в умовах війни та євроінтеграції

Уряд схвалив особливості впровадження Концепції з урахуванням воєнних викликів і курсу на членство в ЄС.

Кабінет Міністрів України схвалив Особливості реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в умовах воєнних викликів і євроінтеграції.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, документ оновлює підходи до впровадження Концепції, затвердженої у 2014 році, з урахуванням повномасштабної війни, стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та досягнутого прогресу у сфері децентралізації.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що Концепція місцевого самоврядування залишається базовим ідеологічним документом реформи. За його словами, вона визначила мету, принципи та візію змін, завдяки яким громади стали більш сильними, самостійними та стійкими, зокрема в умовах повномасштабного вторгнення. Водночас нові виклики потребують актуалізації інструментів і підходів, оскільки реформа децентралізації триває і залишається одним із ключових напрямів розвитку держави.

Упродовж 2025 року команда Мінрозвитку працювала над документом у співпраці з народними депутатами, профільними експертами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та представниками Ради Європи. Було проведено регіональні консультації в Одесі, Полтаві, Львові та Києві, в яких взяли участь понад 600 представників з усіх областей України. Найбільшу частку учасників склали представники органів місцевого самоврядування різних рівнів та їхніх асоціацій.

Оновлений документ структуровано у чотири тематичні блоки. У них подано огляд реалізації реформи з 2014 року, визначено ключові виклики, запропоновано шляхи їх подолання та окреслено завдання на найближчу перспективу. Серед пріоритетів — підготовка законодавчих змін, посилення спроможності громад, приведення місцевого самоврядування у відповідність до норм європейського права та інтеграція децентралізації в процес відновлення країни. Ці напрями згруповані у вісім тематичних векторів: територіальна основа, інституційна спроможність, участь жителів, розподіл повноважень і ресурсів, якість послуг, законність, євроінтеграція та післявоєнна відбудова.

Очікується, що документ стане підґрунтям для подальшої розробки Плану заходів із реалізації Концепції, який передбачатиме конкретні кроки, строки виконання та відповідальних виконавців. До підготовки плану залучатимуть представників місцевого самоврядування, профільних асоціацій, експертної спільноти та міжнародних партнерів.

