  1. В Украине

Кабмин обновил подходы к реализации реформы местного самоуправления в условиях войны и евроинтеграции

21:24, 13 декабря 2025
Правительство одобрило особенности внедрения Концепции с учетом военных вызовов и курса на членство в ЕС.
Кабмин обновил подходы к реализации реформы местного самоуправления в условиях войны и евроинтеграции
Кабинет Министров Украины одобрил Особенности реализации Концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в условиях военных вызовов и евроинтеграции.

Как сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, документ обновляет подходы к внедрению Концепции, утвержденной в 2014 году, с учетом полномасштабной войны, стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и достигнутого прогресса в сфере децентрализации.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что Концепция местного самоуправления остается базовым идеологическим документом реформы. По его словам, она определила цель, принципы и видение изменений, благодаря которым общины стали более сильными, самостоятельными и устойчивыми, в частности в условиях полномасштабного вторжения. В то же время новые вызовы требуют актуализации инструментов и подходов, поскольку реформа децентрализации продолжается и остается одним из ключевых направлений развития государства.

В течение 2025 года команда Минразвития работала над документом в сотрудничестве с народными депутатами, профильными экспертами, ассоциациями органов местного самоуправления и представителями Совета Европы. Были проведены региональные консультации в Одессе, Полтаве, Львове и Киеве, в которых приняли участие более 600 представителей из всех областей Украины. Наибольшую долю участников составили представители органов местного самоуправления разных уровней и их ассоциаций.

Обновленный документ структурирован в четыре тематических блока. В них представлен обзор реализации реформы с 2014 года, определены ключевые вызовы, предложены пути их преодоления и обозначены задачи на ближайшую перспективу. Среди приоритетов — подготовка законодательных изменений, усиление способности общин, приведение местного самоуправления в соответствие с нормами европейского права и интеграция децентрализации в процесс восстановления страны. Эти направления сгруппированы в восемь тематических векторов: территориальная основа, институциональная способность, участие жителей, распределение полномочий и ресурсов, качество услуг, законность, евроинтеграция и послевоенное восстановление.

Ожидается, что документ станет основой для дальнейшей разработки Плана мероприятий по реализации Концепции, который будет предусматривать конкретные шаги, сроки выполнения и ответственных исполнителей. К подготовке плана будут привлекаться представители местного самоуправления, профильных ассоциаций, экспертного сообщества и международных партнеров.

ЕС Кабинет Министров Украины война

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

