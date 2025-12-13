  1. В Україні

Оприлюднили графіки відключення світла у Києві на 14 грудня

21:11, 13 грудня 2025
У ДТЕК оприлюднили графік відключень світла на 14 грудня у Києві.
У неділю, 14 грудня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 14 грудня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Додамо, Кабмін затвердив розроблені Міністерством внутрішніх справ алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу. 

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

