10 грудня в усіх регіонах застосовуватимуться графіки відключень світла — Укренерго

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

У середу, 10 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило Укренерго.

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - заявили у компанії.

Також там підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - додали в Укренерго.

