10 декабря во всех регионах будут применяться графики отключений счета — Укрэнерго

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В среду, 10 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — заявили в компании.

Также там подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — добавили в «Укрэнерго».

