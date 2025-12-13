  1. В Україні

Зараз є значний шанс закінчити війну: Зеленський анонсував низку зустрічей у Берліні

20:56, 13 грудня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що «ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним і щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням».
Фото: interfax.com.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ведеться підготовка до низки важливих зустрічей у Берліні з представниками США та Європи, які відбудуться найближчими днями. Про це він сказав під час звернення 13 грудня.

«Найголовніше – будуть зустрічі в мене з представниками президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни.

Зараз шанс значний. І це важливо для кожного нашого міста, для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним і щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам – допомагають Україні, і ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною», - сказав він.

Також Зеленський додав, що будуть і подальші зустрічі та контакти, а також підкреслив, що наші українські позиції в перемовинах сильні завдяки тому, що країна тримає позиції на фронті, у оборонному виробництві, у внутрішній стійкості.

«Україна сильна назовні тоді, коли в нас є сила всередині, і так це має бути надалі. Тому всі наші підрозділи, які зараз виконують бойові завдання, кожен український воїни, всі оборонні підприємства, Сили безпеки – всі мають старатись давати результат для України. І я дякую кожному, хто бʼється заради України, працює заради України саме так – для України як для самого себе», - додав він.

Володимир Зеленський

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

