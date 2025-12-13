  1. В Украине

Сейчас есть значительный шанс закончить войну: Зеленский анонсировал ряд встреч в Берлине

20:56, 13 декабря 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что «мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным и чтобы была гарантия — прежде всего гарантия того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением».
Фото: interfax.com.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведется подготовка к ряду важных встреч в Берлине с представителями США и Европы, которые состоятся в ближайшие дни. Об этом он сказал во время обращения 13 декабря.

«Самое главное — у меня будут встречи с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами относительно фундамента мира — политической договоренности о завершении войны.

Сейчас шанс значительный. И это важно для каждого нашего города, для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным и чтобы была гарантия — гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Благодарю всех партнеров, которые помогают нам — помогают Украине, и в эти дни мы будем в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что будут и последующие встречи и контакты, и подчеркнул, что украинские позиции на переговорах сильны благодаря тому, что страна удерживает позиции на фронте, в оборонном производстве и во внутренней устойчивости.

«Украина сильна внешне тогда, когда у нас есть сила внутри, и так должно быть и дальше. Поэтому все наши подразделения, которые сейчас выполняют боевые задачи, каждый украинский воин, все оборонные предприятия, Силы безопасности — все должны стараться давать результат для Украины. И я благодарю каждого, кто сражается ради Украины, работает ради Украины именно так — для Украины как для самого себя», — добавил он.

