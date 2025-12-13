  1. В Україні

Мінрозвитку пояснило нові правила ціноутворення в будівництві

22:00, 13 грудня 2025
Роз’яснення для ОВА, громад та учасників ринку щодо застосування Постанови №1512 під час воєнного стану.
Міністерство розвитку громад та територій України надало детальні роз’яснення щодо нових норм ціноутворення у будівництві, які почали діяти відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №1512 «Про особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

Заступниця Міністра Наталія Козловська провела розширену нараду за участю представників обласних військових адміністрацій, громад, проєктувальників, підрядників та профільних асоціацій. Команда міністерства пояснила, як застосовувати нові правила при визначенні вартості нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель, споруд і автомобільних доріг, фінансованих з бюджету або державних і комунальних підприємств.

Нові правила передбачають:

  • Матеріали: ціни визначаються за середньою вартістю на основі не менше трьох пропозицій від виробників та імпортерів. Після запуску Бази даних цін вартість матеріалів у кошторисі не повинна перевищувати середні значення, наведені в базі.
  • Зарплата робітників: на об’єктах у зонах активних бойових дій — подвоюється; на територіях можливих бойових дій — збільшується у 1,5 раза.
  • Ліміти витрат: кошторисний прибуток — до 15% прямих витрат, загальновиробничі витрати — до 10%, адміністративні витрати — до 3%.

Створення Бази даних цін на будівельні матеріали у складі ЄДЕССБ, на основі даних Prozorro, митниці, податкової та виробників, забезпечить прозорість і контроль, щоб уникнути завищення цін у кошторисах.

Міністерство зазначає, що нові правила застосовуватимуться залежно від готовності проєктної документації, а детальний лист-роз’яснення щодо визначення вартості будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту (крім доріг загального користування) підготовлено з урахуванням положень Постанови.

Мінекономрозвитку будівництво

