Минразвития объяснило новые правила ценообразования в строительстве

22:00, 13 декабря 2025
Разъяснения для ОГА, общин и участников рынка по применению Постановления №1512 во время военного положения.
Министерство развития общин и территорий Украины предоставило подробные разъяснения относительно новых норм ценообразования в строительстве, которые начали действовать в соответствии с Постановлением Кабинета Министров №1512 «Об особенностях определения стоимости строительства в условиях военного положения».

Заместитель министра Наталья Козловская провела расширенное совещание с участием представителей областных военных администраций, общин, проектировщиков, подрядчиков и профильных ассоциаций. Команда министерства объяснила, как применять новые правила при определении стоимости нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта зданий, сооружений и автомобильных дорог, финансируемых из бюджета или государственных и коммунальных предприятий.

Новые правила предусматривают:

  • Материалы: цены определяются по средней стоимости на основе не менее трех предложений от производителей и импортеров. После запуска Базы данных цен стоимость материалов в смете не должна превышать средние значения, приведенные в базе.
  • Зарплата рабочих: на объектах в зонах активных боевых действий — удваивается; на территориях возможных боевых действий — увеличивается в 1,5 раза.
  • Лимиты расходов: сметная прибыль — до 15% прямых расходов, общепроизводственные расходы — до 10%, административные расходы — до 3%.

Создание базы данных цен на строительные материалы в составе ЕДЭССБ на основе данных Prozorro, таможни, налоговой и производителей обеспечит прозрачность и контроль, чтобы избежать завышения цен в сметах.

Министерство отмечает, что новые правила будут применяться в зависимости от готовности проектной документации, а подробное письмо-разъяснение по определению стоимости строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта (кроме дорог общего пользования) подготовлено с учетом положений Постановления.

