Уряд виділив 1,6 млрд грн дотацій для прифронтових регіонів України

Місцева влада самостійно визначатиме пріоритети використання дотації.

Кабмін схвалив рішення про надання додаткової дотації з державного бюджету обсягом близько 1,6 млрд гривень для прифронтових регіонів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Громади отримають можливість оперативно вирішувати нагальні проблеми на місцях, самостійно визначаючи пріоритети використання коштів — наприклад, заходи з безпеки або забезпечення стабільного проходження опалювального сезону.

«Прифронтовні регіони щодня зазнають обстрілів з боку рф. Маємо забезпечити інструменти для місцевої влади, щоб закривати нагальні питання «тут і зараз»: лагодити пошкоджене, будувати захисні споруди та забезпечувати роботу комунальників. Робимо все, щоб люди відчували підтримку і могли пройти цей складний час», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

