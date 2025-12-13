  1. В Украине

Правительство выделило 1,6 млрд грн дотаций для прифронтовых регионов Украины

21:06, 13 декабря 2025
Местные власти самостоятельно будут определять приоритеты использования дотации.
Правительство выделило 1,6 млрд грн дотаций для прифронтовых регионов Украины
Кабмин одобрил решение о предоставлении дополнительной дотации из государственного бюджета в размере около 1,6 млрд гривен для прифронтовых регионов. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Общины получат возможность оперативно решать насущные проблемы на местах, самостоятельно определяя приоритеты использования средств — например, меры по безопасности или обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона.

«Прифронтовые регионы ежедневно подвергаются обстрелам со стороны РФ. Мы должны обеспечить инструменты для местных властей, чтобы закрывать насущные вопросы «здесь и сейчас»: ремонтировать поврежденное, строить защитные сооружения и обеспечивать работу коммунальщиков. Делаем все, чтобы люди чувствовали поддержку и могли пройти это сложное время», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

