Правительство выделило 1,6 млрд грн дотаций для прифронтовых регионов Украины

Местные власти самостоятельно будут определять приоритеты использования дотации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин одобрил решение о предоставлении дополнительной дотации из государственного бюджета в размере около 1,6 млрд гривен для прифронтовых регионов. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Общины получат возможность оперативно решать насущные проблемы на местах, самостоятельно определяя приоритеты использования средств — например, меры по безопасности или обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона.

«Прифронтовые регионы ежедневно подвергаются обстрелам со стороны РФ. Мы должны обеспечить инструменты для местных властей, чтобы закрывать насущные вопросы «здесь и сейчас»: ремонтировать поврежденное, строить защитные сооружения и обеспечивать работу коммунальщиков. Делаем все, чтобы люди чувствовали поддержку и могли пройти это сложное время», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.