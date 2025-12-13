  1. В Україні

Біла Церква запровадила мораторій на російськомовний культурний продукт

22:59, 13 грудня 2025
Рішення прийняте для захисту українського культурного та інформаційного простору.
Біла Церква запровадила мораторій на російськомовний культурний продукт
Білоцерківська міська рада Київської області, врахувавши звернення уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, прийняла рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади.

Як зазначено у повідомленні мовного омбудсмена, мораторій охоплює будь-які форми публічного використання російськомовного культурного контенту та спрямований на подолання наслідків тривалої мовної русифікації і протидію гібридним впливам держави-агресора.

Івановська наголосила, що рішення місцевих рад безпосередньо формують культурний простір громад. «Запровадження мораторію – це відповідь на суспільний запит та біль людей, які щодня платять високу ціну за право жити у власній державі», – зазначила вона, подякувавши Білоцерківській міськраді за ініціативу.

В уповноваженого додали, що подібні рішення вже діють у ряді міст і регіонів України, зокрема в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Черкасах, а також у Тернопільській та Хмельницькій областях.

