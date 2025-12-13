Белая Церковь ввела мораторий на русскоязычный культурный продукт

Решение принято для защиты украинского культурного и информационного пространства.

Белоцерковский городской совет Киевской области, учитывая обращение уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской, принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории общины.

Как указано в сообщении языкового омбудсмена, мораторий охватывает любые формы публичного использования русскоязычного культурного контента и направлен на преодоление последствий длительной языковой русификации и противодействие гибридным влияниям государства-агрессора.

Ивановская подчеркнула, что решения местных советов непосредственно формируют культурное пространство общин. «Введение моратория – это ответ на общественный запрос и боль людей, которые ежедневно платят высокую цену за право жить в собственном государстве», – отметила она, поблагодарив Белоцерковский горсовет за инициативу.

Уполномоченный добавил, что подобные решения уже действуют в ряде городов и регионов Украины, в частности в Киеве, Днепре, Запорожье, Черкассах, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях.

