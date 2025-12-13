Українка Софія Нерсесян посіла друге місце на дитячому Євробаченні-2025, перемогла Франція

Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.

На дитячому Євробаченні-2025 перше місце посіла представниця Франції Lou Deleuze з піснею Ce Monde. Україну на пісенному конкурсі, який приймав грузинський Тбілісі, представляла Софія Нерсесян з піснею «Мотанка» та зайняла друге місце.

Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.

Національні журі дали Україні 79 балів, а глядачі — 98 балів.

