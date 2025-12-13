Украинка София Нерсесян заняла второе место на детском Евровидении-2025, победила Франция

Украина получила 177 баллов от жюри и зрителей.

На детском Евровидении-2025 первое место заняла представительница Франции Lou Deleuze с песней Ce Monde. Украину на песенном конкурсе, который принимал грузинский Тбилиси, представляла София Нерсесян с песней «Мотанка», которая заняла второе место.

Национальные жюри дали Украине 79 баллов, а зрители — 98 баллов.

