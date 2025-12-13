  1. В Україні

Чоловіки, які не стали на облік у 17 років, автоматично отримуватимуть статус призовника у 18 років — рішення Кабміну

15:59, 13 грудня 2025
Кабмін ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомило Міноборони.

«Це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК: частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок», - заявили у відомстві.

На військовий облік автоматично ставитимуться

- Чоловіки, які не стали на облік у 17 років — автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя.

- Чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном — під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.

«Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані», — заявила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.

Кабінет Міністрів України

