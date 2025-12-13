Мужчины, которые не стали на учет в 17 лет, автоматически будут получать статус призывника в 18 лет — решение Кабмина

Кабмин принял решение об автоматическом воинском учете граждан.

Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщило Министерство обороны.

«Это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК: часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок», — заявили в ведомстве.

На воинский учет автоматически будут ставиться

- мужчины, которые не стали на учет в 17 лет, — автоматически получают статус призывника с момента достижения 18-летия;

- мужчины в возрасте 18–60 лет, которые находятся за границей, — при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого не требуется посещать ТЦК и СП или проходить ВЛК.

«Мы наладили обмен данными между Министерством обороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно ходить по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, поскольку уже имеет все необходимые данные», — заявила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук.

