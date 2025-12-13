Помер актор Пітер Грін, відомий ролями у «Кримінальному чтиві» та «Масці»

Пітер Грін помер у віці 60 років.

Актор Пітер Грін, відомий за ролями злочинців у фільмах Квентіна Тарантіно та Джима Керрі, помер 12 грудня у своєму помешканні в Нью-Йорку. Йому було 60 років. Смерть актора підтвердив його менеджер Грегг Едвардс, однак причина поки залишається невідомою, пише NBC News.

Грін здобув популярність завдяки ролі Зеда – садистського охоронця у фільмі «Кримінальне чтиво» та злодія Доріана у «Масці». Менеджер актора підкреслив, що попри амплуа злочинця, у Гріна була добра та щира сторона: «Ніхто не грав злодіїв краще, аніж Пітер. Але у нього також була добра сторона, яку більшість людей ніколи не бачили, і серце, як велике золото».

Едвардс додав, що напередодні смерті він розмовляв з Гріном, а до перевірки у квартирі актора понад 24 години лунала музика.

Крім згаданих ролей, Грін зіграв у фільмі 1993 року «Чистий, поголений», де його персонаж – чоловік із шизофренією, підозрюваний у вбивстві, який час від часу калічить себе. Його виконання перетворило героя на переконливо страждаючу і непередбачувану особу, яка притягувала увагу глядачів навіть без сцен насильства.

