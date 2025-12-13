Умер актер Питер Грин, известный ролями в «Криминальном чтиве» и «Маске»

Питер Грин умер в возрасте 60 лет.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Актер Питер Грин, известный по ролям преступников в фильмах Квентина Тарантино и Джима Керри, скончался 12 декабря в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 60 лет. Смерть актера подтвердил его менеджер Грегг Эдвардс, однако причина пока остается неизвестной, пишет NBC News.

Грин приобрел популярность благодаря роли Зеда – садистского охранника в фильме «Криминальное чтиво» и вора Дориана в «Маске». Менеджер актера подчеркнул, что, несмотря на амплуа преступника, у Грина была добрая и искренняя сторона: «Никто не играл злодеев лучше, чем Питер. Но у него также была добрая сторона, которую большинство людей никогда не видели, и сердце, как большое золото».

Эдвардс добавил, что накануне смерти он разговаривал с Грином, а до проверки в квартире актера более 24 часов звучала музыка.

Кроме упомянутых ролей, Грин сыграл в фильме 1993 года «Чистый, выбритый», где его персонаж — мужчина с шизофренией, подозреваемый в убийстве, который время от времени калечит себя. Его исполнение превратило героя в убедительно страдающую и непредсказуемую личность, которая привлекала внимание зрителей даже без сцен насилия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.