  1. В мире

Умер актер Питер Грин, известный ролями в «Криминальном чтиве» и «Маске»

23:30, 13 декабря 2025
Питер Грин умер в возрасте 60 лет.
Умер актер Питер Грин, известный ролями в «Криминальном чтиве» и «Маске»
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Актер Питер Грин, известный по ролям преступников в фильмах Квентина Тарантино и Джима Керри, скончался 12 декабря в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 60 лет. Смерть актера подтвердил его менеджер Грегг Эдвардс, однако причина пока остается неизвестной, пишет NBC News.

Грин приобрел популярность благодаря роли Зеда – садистского охранника в фильме «Криминальное чтиво» и вора Дориана в «Маске». Менеджер актера подчеркнул, что, несмотря на амплуа преступника, у Грина была добрая и искренняя сторона: «Никто не играл злодеев лучше, чем Питер. Но у него также была добрая сторона, которую большинство людей никогда не видели, и сердце, как большое золото».

Эдвардс добавил, что накануне смерти он разговаривал с Грином, а до проверки в квартире актера более 24 часов звучала музыка.

Кроме упомянутых ролей, Грин сыграл в фильме 1993 года «Чистый, выбритый», где его персонаж — мужчина с шизофренией, подозреваемый в убийстве, который время от времени калечит себя. Его исполнение превратило героя в убедительно страдающую и непредсказуемую личность, которая привлекала внимание зрителей даже без сцен насилия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]