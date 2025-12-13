  1. У світі

Польські прикордонники виявили тунель із Білорусі, через який потрапили понад 180 іноземців

23:59, 13 грудня 2025
Частину нелегалів вже затримано, триває пошук інших.
Фото: Прикордонна служба Польщі
У Підляському воєводстві Польщі прикордонники виявили тунель завдовжки кілька десятків метрів та висотою близько 1,5 метра, що пролягав під бар’єром на польсько-білоруському кордоні. Через нього до країни проникли понад 180 іноземців, повідомляє Прикордонна служба Польщі.

За даними прикордонників, вхід у підземний прохід ховався в лісі приблизно за 50 метрів від білоруського боку, а вихід знаходився за 10 метрів від польського бар’єра. Одразу затримано 130 осіб, пошуки решти тривають.

В операції задіяні прикордонники, солдати, поліція та службові собаки. Серед затриманих переважно громадяни Афганістану та Пакистану, а також вихідці з Індії, Непалу та Бангладеш.

Крім того, правоохоронці затримали двох водіїв – 69-річного мешканця Малопольського воєводства та 49-річного громадянина Литви, які, ймовірно, мали доставити нелегалів до Західної Європи.

Це вже четвертий підземний тунель, виявлений у регіоні з початку року.

Фото: Прикордонна служба Польщі

