Польские пограничники обнаружили туннель из Беларуси, через который проникли более 180 иностранцев

23:59, 13 декабря 2025
Часть нелегалов уже задержана, поиск остальных продолжается.
Фото: Пограничная служба Польши
В Подляском воеводстве Польши пограничники обнаружили туннель длиной несколько десятков метров и высотой около 1,5 метра, который пролегал под барьером на польско-белорусской границе. Через него в страну проникли более 180 иностранцев, сообщает Пограничная служба Польши.

По данным пограничников, вход в подземный проход скрывался в лесу примерно в 50 метрах от белорусской стороны, а выход находился в 10 метрах от польского барьера. Сразу задержаны 130 человек, поиски остальных продолжаются.

В операции задействованы пограничники, солдаты, полиция и служебные собаки. Среди задержанных преимущественно граждане Афганистана и Пакистана, а также выходцы из Индии, Непала и Бангладеш.

Кроме того, правоохранители задержали двух водителей – 69-летнего жителя Малопольского воеводства и 49-летнего гражданина Литвы, которые, вероятно, должны были доставить нелегалов в Западную Европу.

Это уже четвертый подземный туннель, обнаруженный в регионе с начала года.

