Податкова служба пояснила, чи є допомога по тимчасовій непрацездатності переселенців об’єктом оподаткування

19:51, 20 листопада 2025
З лікарняних, які Пенсійний фонд виплачує людині, що переселилася з тимчасово окупованої території або зони надзвичайної ситуації, утримуються та сплачуються до бюджету податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.
Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи оподатковується допомога по тимчасовій непрацездатності при переселенні особи з ТОТ.

Зазначається, що із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, що нараховується та виплачується Пенсійним фондом фізичній особі, яка переселилася з тимчасово окупованої території або зони надзвичайної ситуації, утримуються та перераховуються до бюджетів суми податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військового збору за ставкою 5%. При цьому робочі органи Фонду мають виконати усі встановлені ПКУ функції податкового агента.

Нагадаємо, що до доходу платника податку не включаються суми державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартість соціальних послуг та реабілітаційної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Водночас, винятки, передбачені зазначеною нормою ПКУ, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

Разом з тим, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ, які є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) громадянину оподатковуваний дохід, зобов’язаний з цієї суми та за її рахунок утримувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 5%. Це встановлено пп. 168.1.1 та пп. 1.4 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

