Налоговая служба объяснила, является ли помощь по временной нетрудоспособности переселенцев объектом налогообложения

Из больничных, которые Пенсионный фонд выплачивает человеку, переселившемуся с временно оккупированной территории или зоне чрезвычайной ситуации, удерживаются и уплачиваются в бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, облагается ли налогом помощь по временной нетрудоспособности при переселении лица с ТОТ.

Отмечается, что из суммы помощи по временной нетрудоспособности, которая начисляется и выплачивается Пенсионным фондом физическому лицу, переселившемуся с временно оккупированной территории или зоны чрезвычайной ситуации, удерживаются и перечисляются в бюджеты суммы налога на доходы физических лиц по ставке 18% и военного сбора по ставке 5%. При этом рабочие органы Фонда должны выполнить все установленные НКУ функции налогового агента.

Напомним, что в доход плательщика налога не включаются суммы государственной и социальной материальной помощи, государственной помощи, компенсаций, стоимость социальных услуг и реабилитационной помощи (включая денежные компенсации лицам с инвалидностью, на детей с инвалидностью при реализации индивидуальных программ реабилитации лиц с инвалидностью, суммы помощи по беременности и родам), вознаграждений и страховых выплат, которые получает плательщик налога из бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального страхования.

В то же время исключения, предусмотренные указанной нормой НКУ, не распространяются на выплату заработной платы, денежной (выходной) помощи при выходе на пенсию (в отставку) и выплату, связанную с временной потерей трудоспособности.

Вместе с тем, в общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход плательщика налога включаются другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ, которые являются объектом налогообложения военным сбором (пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).

Налоговый агент, который начисляет (выплачивает, предоставляет) гражданину облагаемый доход, обязан из этой суммы и за её счёт удерживать налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 5%. Это установлено пп. 168.1.1 и пп. 1.4 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.