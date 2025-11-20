Ухилянт втік до Польщі, поки прикордонник був у туалеті — суд оштрафував військового на 17 тисяч гривень

17 000 грн штрафу отримав прикордонник за те, що через необхідність відвідування туалету залишив місце несення служби.

На Львівщині суд оштрафував прикордонника за те, що через необхідність відвідування туалету залишив місце несення служби, чим допустив незаконний перетин військовозобов’язаним кордону з Польщею. Постанову у справі № 448/2117/25 ухвалив Мостиський районний суд Львівської області.

Обставини справи:

Військовослужбовець порушив правила несення прикордонної служби в умовах особливого періоду, а саме: неналежно здійснив організацію та несення служби в прикордонному наряді, що призвело до незаконного перетину кордону чоловіком.

Такими своїми діями військовослужбовець порушив вимоги статті 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

На суді обвинувачений провину визнав. Він пояснив, що з 08:00 год. 20.08.2025 року по 20:00 год. 20.08.2025 року виконував наказ на охорону державного кордону в прикордонному наряді «Оператор комплексу спеціальних технічних засобів» на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби самостійно.

Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у зв`язку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час.

Обвинувачений просив суд суворо його не карати, врахувати, що на його утриманні перебувають троє дітей, а також його незадовільний стан здоров`я.

Що вирішив суд:

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-18 КУпАП та призначив йому адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень.

Також з чоловіка стягнули в дохід держави 605 гривень 60 копійок судового збору.

