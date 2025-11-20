  1. Судова практика
Ухилянт втік до Польщі, поки прикордонник був у туалеті — суд оштрафував військового на 17 тисяч гривень

20:19, 20 листопада 2025
17 000 грн штрафу отримав прикордонник за те, що через необхідність відвідування туалету залишив місце несення служби.
Ухилянт втік до Польщі, поки прикордонник був у туалеті — суд оштрафував військового на 17 тисяч гривень
На Львівщині суд оштрафував прикордонника за те, що через необхідність відвідування туалету залишив місце несення служби, чим допустив незаконний перетин військовозобов’язаним кордону з Польщею. Постанову у справі № 448/2117/25 ухвалив Мостиський районний суд Львівської області.

Обставини справи:

Військовослужбовець порушив правила несення прикордонної служби в умовах особливого періоду, а саме: неналежно здійснив організацію та несення служби в прикордонному наряді, що призвело до незаконного перетину кордону чоловіком.

Такими своїми діями військовослужбовець порушив вимоги статті 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

На суді обвинувачений провину визнав. Він пояснив, що з 08:00 год. 20.08.2025 року по 20:00 год. 20.08.2025 року виконував наказ на охорону державного кордону в прикордонному наряді «Оператор комплексу спеціальних технічних засобів» на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби самостійно.

Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у зв`язку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час.

Обвинувачений просив суд суворо його не карати, врахувати, що на його утриманні перебувають троє дітей, а також його незадовільний стан здоров`я.

Що вирішив суд:

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-18 КУпАП та призначив йому адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень.

Також з чоловіка стягнули в дохід держави 605 гривень 60 копійок судового збору.

