  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Уклонист сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете — суд оштрафовал военного на 17 тысяч гривен

20:19, 20 ноября 2025
17 000 грн штрафа получил пограничник за то, что из-за необходимости посещения туалета он оставил место несения службы.
Уклонист сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете — суд оштрафовал военного на 17 тысяч гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине суд оштрафовал пограничника за то, что из-за необходимости посещения туалета он покинул место несения службы, чем допустил незаконное пересечение военнообязанным границы с Польшей. Постановление по делу № 448/2117/25 принял Мостисский районный суд Львовской области.

Обстоятельства дела:

Военнослужащий нарушил правила несения пограничной службы в условиях особого периода, а именно: ненадлежащим образом осуществил организацию и несение службы в пограничном наряде, что привело к незаконному пересечению границы мужчиной.

Такими своими действиями военнослужащий нарушил требования статьи 4 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

На суде обвиняемый вину признал. Он объяснил, что с 08:00 ч. 20.08.2025 года по 20:00 ч. 20.08.2025 года выполнял приказ по охране государственной границы в пограничном наряде «Оператор комплекса специальных технических средств» на участке ответственности отдела пограничной службы самостоятельно.

Во время несения службы у него возникла физиологическая потребность отлучиться для посещения туалета, в связи с чем он покинул место несения службы на непродолжительное время.

Обвиняемый просил суд строго его не наказывать, учесть, что на его содержании находятся трое детей, а также его неудовлетворительное состояние здоровья.

Что решил суд:

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.172-18 КУоАП, и назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17000 гривен.

Также с мужчины взыскали в доход государства 605 гривен 60 копеек судебного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд штраф / штрафы постановление судебная практика пограничники Государственная пограничная служба военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Практика применения форс-мажорных обстоятельств снова изменится: КХС ВС передал спорный вопрос на рассмотрение объединенной палаты

В центре спора — вопрос о том, могут ли компании ссылаться на форс-мажор, если сертификат ТПП подан позже, чем предусмотрено договором.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]