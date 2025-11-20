Уклонист сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете — суд оштрафовал военного на 17 тысяч гривен

17 000 грн штрафа получил пограничник за то, что из-за необходимости посещения туалета он оставил место несения службы.

На Львовщине суд оштрафовал пограничника за то, что из-за необходимости посещения туалета он покинул место несения службы, чем допустил незаконное пересечение военнообязанным границы с Польшей. Постановление по делу № 448/2117/25 принял Мостисский районный суд Львовской области.

Обстоятельства дела:

Военнослужащий нарушил правила несения пограничной службы в условиях особого периода, а именно: ненадлежащим образом осуществил организацию и несение службы в пограничном наряде, что привело к незаконному пересечению границы мужчиной.

Такими своими действиями военнослужащий нарушил требования статьи 4 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

На суде обвиняемый вину признал. Он объяснил, что с 08:00 ч. 20.08.2025 года по 20:00 ч. 20.08.2025 года выполнял приказ по охране государственной границы в пограничном наряде «Оператор комплекса специальных технических средств» на участке ответственности отдела пограничной службы самостоятельно.

Во время несения службы у него возникла физиологическая потребность отлучиться для посещения туалета, в связи с чем он покинул место несения службы на непродолжительное время.

Обвиняемый просил суд строго его не наказывать, учесть, что на его содержании находятся трое детей, а также его неудовлетворительное состояние здоровья.

Что решил суд:

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.172-18 КУоАП, и назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17000 гривен.

Также с мужчины взыскали в доход государства 605 гривен 60 копеек судебного сбора.

