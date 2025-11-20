  1. У світі

Тортури, переслідування, викрадення: Комітет Генасамблеї ООН оновив резолюцію щодо Криму

20:11, 20 листопада 2025
В ООН засуджують тимчасову окупацію Росією частини території України та наголошують на її незаконності.
Фото: ООН
Третій Комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив оновлений проєкт щорічної резолюції, в якому засуджує тимчасову окупацію та фіксує масштабні порушення прав людини, здійснені Росією на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Автономній Республіці Крим, повідомляє «Укрінформ».

Згідно з інформацією видання, у проєкті також підкреслюються численні порушення прав людини й норм міжнародного гуманітарного права з боку РФ, а також міститься заклик забезпечити повний доступ міжнародних моніторингових місій. Йдеться, зокрема, про:

  • репресії на окупованих територіях,
  • випадки катувань,
  • безпідставних затримань,
  • переслідування журналістів, правозахисників і представників корінного народу — кримських татар.

У цьогорічному варіанті документа посилено розділ, що стосується тортур і нелюдського поводження з українськими військовополоненими та незаконно утримуваними цивільними на території РФ. Окремо засуджується відмова російської влади інформувати родичів полонених про їхню долю та місцеперебування.

До проєкту також включено застереження Генерального секретаря ООН про можливість внесення Росії до переліку країн, де фіксуються злочини сексуального насильства, пов'язані з війною.

Вперше в документі з'явився й новий пункт, який підкреслює роль міжнародної коаліції, що займається поверненням українських дітей. Документ доповнено нагадуванням про важливість виконання Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Підкреслюється, що масові, грубі та систематичні порушення прав людини й норм міжнародного гуманітарного права можуть становити ризик геноциду.

Після ухвалення Третім Комітетом, який займається питаннями прав людини, резолюцію у грудні буде винесено на голосування Генеральної Асамблеї.

Нагадаємо, що Резолюція ГА ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна» ухвалюється щорічно з 2016 року і щоразу містить нові положення та формулювання. З 2023 року назву документа розширено: «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь».

росія права людини Україна війна ООН

