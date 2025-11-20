  1. В мире

Пытки, преследования, похищения: Комитет Генассамблеи ООН обновил резолюцию по Крыму

20:11, 20 ноября 2025
В ООН осуждают временную оккупацию Россией части территории Украины и подчеркивают ее незаконность.
Фото: ООН
Третий Комитет Генеральной Ассамблеи ООН утвердил обновленный проект ежегодной резолюции, в котором осуждает временную оккупацию и фиксирует масштабные нарушения прав человека, совершенные Россией на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Автономной Республике Крым, сообщает «Укринформ».

Согласно информации издания, в проекте также подчеркиваются многочисленные нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права со стороны РФ, а также содержится призыв обеспечить полный доступ международных мониторинговых миссий. Речь идет, в частности, о:

  • репрессиях на оккупированных территориях,
  • случаях пыток,
  • безосновательных задержаниях,
  • преследовании журналистов, правозащитников и представителей коренного народа – крымских татар.

В варианте этого документа усилен раздел, касающийся пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными и незаконно удерживаемыми гражданскими на территории РФ. Отдельно осуждается отказ российских властей информировать родственников пленных об их судьбе и местонахождении.

В проект также включено предостережение Генерального секретаря ООН о возможности внесения России в перечень стран, где фиксируются преступления сексуального насилия, связанные с войной.

Впервые в документе появился и новый пункт, подчеркивающий роль международной коалиции, занимающейся возвращением украинских детей. Документ дополнен напоминанием о важности выполнения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Подчеркивается, что массовые, грубые и систематические нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права могут представлять риск геноцида.

После принятия Третьим Комитетом, занимающимся вопросами прав человека, резолюция в декабре будет вынесена на голосование Генеральной Ассамблеи.

Напомним, что Резолюция ГА ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина» принимается ежегодно с 2016 года и каждый раз содержит новые положения и формулировки. С 2023 года название документа расширено: «Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и Севастополь».

россия права человека Украина война ООН

