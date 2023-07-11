Восстановить дисциплинарные полномочия Совета правосудия пока не удается – что известно

В Верховной Раде подозревают, что иностранные посольства и проекты помощи блокируют возобновление рассмотрения жалоб на судей.

Восстановление дисциплинарных полномочий Высшего совета правосудия, похоже, снова откладывается.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 6 июля 2023 года в очередной раз решил отложить рассмотрение законопроекта № 9261, который должен рассматриваться парламентом во втором чтении.

Напомним, что 30 мая Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 9261. Законопроект предусматривает, что с целью скорейшего возобновления рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей до дня образования в составе ВСП Службы дисциплинарных инспекторов полномочия дисциплинарных инспекторов осуществляют члены Высшего совета правосудия. Параллельно с возобновлением рассмотрения дисциплинарных жалоб членами ВСП, согласно законопроекту, должен состояться конкурс на 26 должностей дисциплинарных инспекторов (включая руководителя), которые в дальнейшем должны готовить дисциплинарные дела к рассмотрению членами ВСП.

Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики 6 июля председатель Комитета Денис Маслов сообщил, что международные проекты технической помощи, такие как USAID, Международная организация по развитию права (IDLO) и проект ЕС Pravo-Justice предложили пока не рассматривать законопроект 9261 и провести дополнительные консультации по поводу его положений.

Как отметил Денис Маслов, указанная инициатива представителей проектов помощи удивила народных депутатов – членов Комитета, поскольку предварительные консультации с проектами не вызвали значительных замечаний с их стороны.

Фактически же изменение позиции международных партнеров Украины произошло после громкого задержания председателя Верховного Суда Всеволода Князева, задержанного 15 мая при получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн.

В ходе заседания Комитета представители USAID и IDLO повторили свои тезисы о необходимости проведения дополнительных консультаций по законопроекту 9261.

«Мы не ставим под сомнение необходимость восстановления дисциплинарной функции ВСП, но для нас критически важно формирование как можно скорее Службы дисциплинарных инспекторов. Есть требования к дисциплинарным инспекторам, есть условия их труда, есть процедура отбора дисциплинарных инспекторов. Мы могли прийти к общей позиции, как запустить Службу, но конструктивной дискуссии не состоялось. Нам только рассказывали, что это невозможно», – рассказал представитель IDLO Виктор Килимар. При этом представитель IDLO добавил, что фактически он уведомил о позиции Посольства США в Украине, с которым тесно сотрудничает IDLO.

Представителя IDLO также поддержала советник по юридическим вопросам USAID Анна Сухова.

Таким образом, судя по дискуссиям на Комитете правовой политики, международные партнеры Украины теперь считают, что главное быстро и качественно сформировать Службу дисциплинарных инспекторов и приступить к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей без переходных периодов.

Единственным исключением стало выступление на Комитете представителя проекта ЕС Pravo-Justice Анны Адамской-Галант, которая сообщила, что законопроект 9261 Верховной Раде следует принимать в существующем виде, поскольку в противном случае придется разрабатывать новый законопроект. Также представитель ЕС сообщила, что неизвестно, что скажет в будущем по этому поводу Конституционный Суд Украины.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в парламенте обсуждают варианты конкурсного отбора дисциплинарных инспекторов даже с помощью Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС или специальной конкурсной комиссии в составе трех международных (иностранных) экспертов и трех членов Высшего совета правосудия с правом решающего голоса у международных экспертов.

Позиция IDLO и USAID вызвала негодование у некоторых народных депутатов из разных фракций.

Так, депутат Павел Павлиш («Слуга народа») сообщил, что если согласиться с предложением партнеров Украины, то восстановления дисциплинарной функции ВСП следует ждать еще долго.

«Фактически потребуется разработать новый законопроект – на это необходимо еще 2-3 месяца. Также нужно разработать методику проведения конкурса на должности дисциплинарных инспекторов, провести сам конкурс. В таком случае служба дисциплинарных инспекторов, вероятно, появится уже в следующем году. Между тем, истекут сроки многих дисциплинарных жалоб на судей», - сообщил Павел Павлиш.

Наиболее радикальную позицию занял народный депутат Сергей Власенко («Батькивщина»).

«Судьи сейчас безнаказанны, это их развращает. С судьями, откровенно нарушающими закон, ничего невозможно сделать. А эти проекты помощи получают деньги, которые им нужно отрабатывать. Они просто не заинтересованы ни в чем», – сообщил народный депутат.

За то, чтобы взять позицию международных проектов помощи к сведению и рассмотреть на Комитете законопроект 9261 с последующим его рассмотрением во втором чтении, также высказались народные депутаты Сергей Демченко, Роман Бабий («Слуга народа») и Олег Макаров («Голос»).

Впрочем, глава Комитета Денис Маслов высказался за то, чтобы уже в третий раз перенести рассмотрение законопроекта на другую дату.

«Есть страны-партнеры, которые поддерживают нас. Мы выбрали евроинтеграционный путь. Следовательно, нам нужны нормальные отношения с партнерами», - отметил Денис Маслов.

В итоге большинство народных депутатов – членов Комитета, высказались за продолжение консультаций с международными проектами.

Также председатель Комитета сообщил, что 11 июля Комитет по вопросам правовой политики попытается еще раз определиться, что делать дальше с законопроектом № 9261.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, какие, по мнению членов ВСП, возникают проблемы с формированием Службы дисциплинарных инспекторов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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