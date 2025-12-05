Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

Верховна Рада включила в порядок денний чотирнадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання скандальний законопроект № 3200 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання та запобігання незаконному полюванню.

Законопроект був внесений в Раду ще в 2020 році і відомий тим, що в переліку мисливських тварин з’явиться борсук, а також тхора лісового замінять на шакала.

Замість ліцензій на добування мисливських тварин з’явиться картка добування мисливських тварин.

До полювання не буде прирівнюватися перебування у межах мисливських угідь осіб, уповноважених здійснювати охорону мисливських угідь, та інших уповноважених осіб у випадках, передбачених законодавством.

Полювання буде здійснюватися відповідно до лімітів, які затверджуються на мисливський сезон на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з органом виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

Крім того, законопроектом встановлюються граничні норми полювання:

пірникоза велика (норець великий) – 2 голови;

качки (крім гоголя, черні білоокої, черні червонодзьобої, савки, огаря, галагаза, пухівки (гаги звичайної), нерозня, креха малого (лутка), крехів середнього та великого (крохалів)) – 5 голів;

лиска – 6 голів;

пастушок – 3 голови;

кулики (крім кулика-сороки, баранця великого (дупеля), кулика-довгонога (ходуличника), чоботаря (шилодзьобки), кульонів (кроншнепів), чайки, лежня, дерихвостів лучного та степового, коловодника ставкового (поручайника), крем'яшника, коловодника лісового (чорниша), набережника (перевізника), коловодника болотяного (фіфі), пісочників (зуйків) морського, малого, товстодзьобого (великодзьобого), великого (галстучника)) – 5 голів;

голуби (крім голуба-синяка) – 5 голів;

гуски (крім гуски малої (гуски білолобої малої), казарки червоноволої) – 3 голови;

куріпка сіра – 3 голови;

фазан – 3 голови;

перепілка – 10 голів;

кріль дикий (європейський) – 1 голова;

заєць-русак – 1 голова.

Забороняється полювання із застосуванням або використанням оптико-електронних приладів для візуалізації температурного поля та вимірювання температури (тепловізійних приладів) та приладів нічного бачення, (окрім осіб, уповноважених здійснювати охорону мисливських угідь).

Останнє стане кримінальним злочином з покаранням у вигляді штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення (у тому числі транспортних засобів, які застосовувалися для полювання чи переслідування звірів, птахів чи інших видів тваринного світу з метою добування) та всього добутого.

Користувачі мисливських угідь будуть щорічно сплачувати плату за користування мисливськими угіддями з розрахунку за 1 гектар угідь:

лісові – 10% неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

польові – 8% неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

водно-болотні – 5% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Плата за користування мисливськими угіддями вноситься до 01 липня поточного року та зараховується на рахунки об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних, міських рад, на території яких знаходяться мисливські угіддя, і використовується на охорону та відтворення державного мисливського фонду.

Комітет з питань антикорупційної політики вирішив, що законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Підставою для цього стало наділення місцевих органів влади дискреційними повноваженнями на затвердження наведених лімітів на полювання.

Головне науково-експерте управління вважає недостатньо аргументованою пропозицію щодо виокремлення в межах частини 1 статті 248 «Незаконне полювання» ККУ такого суспільно небезпечного діяння як полювання із застосуванням оптикоелектронних приладів для візуалізації температурного поля та вимірювання температури (тепловізійні прилади) та приладів нічного бачення, а також порушення правил поводження з мисливськими тваринами при полюванні на них.

Відповідно до чинного законодавства забороненими знаряддями полювання, зокрема визнається й використання клею, петель, капканів, підрізів, звуковідтворювальних приладів та пристроїв, електричного обладнання для добування тварин тощо, але при використанні вказаних знарядь під час полювання тягне за собою кримінальну відповідальність виключно, якщо воно заподіяло істотну шкоду.

Також Головне управління вважає юридично некоректною пропозицію встановити за вчинення злочинів, передбачених відповідними частинами статей 248 та 249 ККУ, «конфіскацію знарядь і засобів вчинення правопорушення (у тому числі транспортних засобів, які застосовувалися для полювання чи переслідування звірів, птахів чи інших видів тваринного світу з метою добування) та всього добутого», враховуючи, що з метою усунення корупційних ризиків відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 4 виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» із усіх санкцій Особливої частини ККУ поетапно були виключені положення стосовно застосування так званої спеціальної конфіскації (конфіскації предметів, засобів, знарядь вчинення злочину тощо).

