Рада включила в повестку дня скандальный законопроект об охоте: в перечень охотничьих животных добавляют барсука

Резонансный законопроект об охоте возвращается: барсуки, тепловизоры и специальная конфискация

Фото: bbco.com.ua

Верховная Рада включила в повестку дня четырнадцатой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва законопроект № 3200 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере охотничьего хозяйства и охоты и предотвращения незаконной охоты.

Законопроект был внесён в Раду ещё в 2020 году и известен тем, что среди охотничьих животных появится барсук, а также хоря лесного заменят на шакала.

Вместо лицензий на добывание охотничьих животных появится карточка добывания охотничьих животных.

К охоте не будет приравниваться пребывание в пределах охотничьих угодий лиц, уполномоченных осуществлять охрану охотничьих угодий, и других уполномоченных лиц в случаях, предусмотренных законодательством.

Охота будет осуществляться в соответствии с лимитами, которые утверждаются на охотничий сезон на основании предложений пользователей охотничьих угодий Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской, Севастопольской городскими государственными администрациями по согласованию с органом исполнительной власти по вопросам лесного и охотничьего хозяйства Автономной Республики Крым, территориальными органами центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере лесного и охотничьего хозяйства.

Кроме того, законопроектом устанавливаются предельные нормы охоты:

поганка большая (нырок большой) – 2 головы;

утки (кроме гоголя, черни белоглазой, черни красноклювой, савки, огаря, гагазы, пуховки (гаги обыкновенной), нырка, кроха малого (лутка), крохов среднего и большого) – 5 голов;

лыска – 6 голов;

пастушок – 3 головы;

кулики (кроме кулика-сороки, баранца большого (дупеля), кулика-длинноногого (ходульника), чоботаря (шилоклювки), кулёнов (кроншнепов), чайки, лежня, дерихвостов лугового и степного, коловодника ставкового (поручайника), камнешарки, коловодника лесного (черныша), набережника (перевозчика), коловодника болотного (фифи), песочников (куликов) морского, малого, толстоклювого (великоклювого), большого (галстучника)) – 5 голов;

голуби (кроме голубя-синяка) – 5 голов;

гуси (кроме гуся малого (гуся белолобого малого), казарки краснозобой) – 3 головы;

куропатка серая – 3 головы;

фазан – 3 головы;

перепёлка – 10 голов;

кролик дикий (европейский) – 1 голова;

заяц-русак – 1 голова.

Запрещается охота с применением или использованием оптико-электронных приборов для визуализации температурного поля и измерения температуры (тепловизионных приборов) и приборов ночного видения (кроме лиц, уполномоченных осуществлять охрану охотничьих угодий).

Последнее станет уголовным преступлением с наказанием в виде штрафа от трёхсот до четырёхсот необлагаемых минимумов доходов граждан либо общественных работ на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничения свободы на срок до трёх лет, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения (в том числе транспортных средств, которые использовались для охоты или преследования зверей, птиц или других видов животного мира с целью добычи) и всего добытого.

Пользователи охотничьих угодий будут ежегодно уплачивать плату за пользование охотничьими угодьями из расчёта за 1 гектар угодий:

лесные – 10% необлагаемого минимума доходов граждан;

полевые – 8% необлагаемого минимума доходов граждан;

водно-болотные – 5% необлагаемого минимума доходов граждан.

Плата за пользование охотничьими угодьями вносится до 01 июля текущего года и зачисляется на счета объединённых территориальных общин, сельских, посёлковых, городских советов, на территории которых находятся охотничьи угодья, и используется на охрану и воспроизводство государственного охотничьего фонда.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики решил, что законопроект не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства. Основанием для этого стало наделение местных органов власти дискреционными полномочиями на утверждение приведённых лимитов на охоту.

Главное научно-экспертное управление считает недостаточно аргументированным предложение относительно выделения в пределах части 1 статьи 248 «Незаконная охота» УКУ такого общественно опасного деяния, как охота с применением оптико-электронных приборов для визуализации температурного поля и измерения температуры (тепловизионные приборы) и приборов ночного видения, а также нарушение правил обращения с охотничьими животными при охоте на них.

В соответствии с действующим законодательством запрещёнными орудиями охоты, в частности, признаётся и использование клея, петель, капканов, подрезов, звукоизвлекательных приборов и устройств, электрического оборудования для добывания животных и т. п., но применение указанных орудий во время охоты влечёт уголовную ответственность исключительно в случае, если оно причинило существенный вред.

Также Главное управление считает юридически некорректным предложение установить за совершение преступлений, предусмотренных соответствующими частями статей 248 и 249 УКУ, «конфискацию орудий и средств совершения правонарушения (в том числе транспортных средств, которые применялись для охоты или преследования зверей, птиц или других видов животного мира с целью добывания) и всего добытого», учитывая, что с целью устранения коррупционных рисков в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской комиссии о состоянии выполнения Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, касательно совершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации» из всех санкций Особенной части УКУ поэтапно были исключены положения относительно применения так называемой специальной конфискации (конфискации предметов, средств, орудий совершения преступления и т. д.).

Автор Тарас Лученко

