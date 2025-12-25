Зеленский обсудил со спецпредставителем Трампа Виткоффом шаги для мира и безопасности Украины

Президент Украины провел переговоры со специальным представителем и зятем президента США.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел переговоры со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером по ключевым аспектам работы по приближению окончания войны и обеспечению безопасности в Украине.

По словам Зеленского, во время разговора обсуждались важные детали дальнейших действий, возможные идеи для достижения общего результата и длительного мира. Президент подчеркнул необходимость реалистичных, эффективных и надежных шагов для восстановления страны и укрепления безопасности.

«Обсудили некоторые существенные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными», – отметил Президент Украины.

В переговорах также участвовали украинские дипломаты и правительственные чиновники Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Андрей Сибига, Сергей Кислица, Игорь Брусило, Александр Бевз. Зеленский добавил, что стороны договорились продолжить обсуждение, чтобы не упустить ни одной возможности для приближения мира.

