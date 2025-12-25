Зеленський обговорив із спецпредставником Трампа Віткоффом кроки для миру та безпеки України

Президент України провів переговори зі спеціальним представником та зятем президента США.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів переговори зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером щодо ключових аспектів роботи з наближення закінчення війни та забезпечення безпеки в Україні.

За словами Зеленського, під час розмови обговорювалися важливі деталі подальших дій, можливі ідеї для досягнення спільного результату та тривалого миру. Президент наголосив на необхідності реалістичних, ефективних та надійних кроків для відновлення країни та зміцнення безпеки.

«Обговорили деякі суттєві деталі роботи. Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними», – зазначив Президент України.

У переговорах також брали участь українські дипломати та урядовці Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило, Олександр Бевз. Зеленський додав, що сторони домовилися продовжити обговорення, щоб не втрачати жодної можливості для наближення миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.