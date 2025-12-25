В Киеве мужчина ранил ножом двух пассажиров метро

На станции метро «Контрактовая площадь» между мужчинами возникла стычка, которая переросла в драку и поножовщину.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта на станции метро «Контрактовая площадь» ранил ножом двух пассажиров.

По информации Нацполиции, между пассажирами возникла стычка, которая переросла в драку. 35-летний киевлянин ударил ножом двух мужчин: один получил резаную рану лица, другой – ранение руки. Пострадавшие госпитализированы.

Нападавший задержан на месте происшествия по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), что предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.