  1. В Україні

У Києві чоловік поранив ножем двох пасажирів метро

18:49, 25 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На станції метро «Контрактова площа» між чоловіками виникла сутичка, яка переросла у бійку та різанину.
У Києві чоловік поранив ножем двох пасажирів метро
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту на станції метро «Контрактова площа» поранив ножем двох пасажирів.

За інформацією Нацполіції, між пасажирами виникла сутичка, яка переросла у бійку. 35-річний киянин вдарив ножем двох чоловіків: один отримав різану рану обличчя, інший – поранення руки. Потерпілих госпіталізовано.

Нападника затримано на місці події за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), що передбачає до семи років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ напад метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під домашнім арештом.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]