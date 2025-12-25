У Києві чоловік поранив ножем двох пасажирів метро

На станції метро «Контрактова площа» між чоловіками виникла сутичка, яка переросла у бійку та різанину.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту на станції метро «Контрактова площа» поранив ножем двох пасажирів.

За інформацією Нацполіції, між пасажирами виникла сутичка, яка переросла у бійку. 35-річний киянин вдарив ножем двох чоловіків: один отримав різану рану обличчя, інший – поранення руки. Потерпілих госпіталізовано.

Нападника затримано на місці події за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), що передбачає до семи років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.